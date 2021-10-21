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Общество21 октября 2021 6:12

В Крыму стало теплее 21 октября

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черном море остыла до +14…18°.

Вода в Черном море остыла до +14…18°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 октября на Крымском полуострове, как и накануне, два в одно – штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Днем +18…+20°.

В других регионах полуострова, если верить gismeteo, четверг тоже пройдет без осадков, но термометр не поднимется выше +16…18°.

Вода в Черном море остыла до +14…18°.

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