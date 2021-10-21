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Общество21 октября 2021 8:40

В Крыму соорудили цветочную эстакаду для Бала хризантем 2021

Никитский сад готовится к выставке осенних цветов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Бал хризантем в Никитском саду проходит в 68-ой раз.

Бал хризантем в Никитском саду проходит в 68-ой раз.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Южном берегу Крыма вот-вот начнется Бал хризантем. Впервые выставка хризантем под открытым небом прошла в Никитском ботаническом саду в 1953 году, и вот специалисты Сада удивляют и радуют своих гостей уникальной коллекцией вот уже 68 лет!

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В Крыму соорудили цветочную эстакаду для Бала хризантем 2021
В Крыму соорудили цветочную эстакаду для Бала хризантем 2021
Видео: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Вот и эстакада (цветочная композиция) устанавливается в партере к Балу хризантем. А что она будет символизировать? Смотрите! – такое пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

Сотрудники Никитского сада старательно расставляют вазоны с цветами на специальной подставке-эстакаде. В итоге вся композиция будет выглядеть, как огромная, разноцветная хризантема. Это отличное дополнение к главной клумбе, где и будет проходить Бал хризантем.

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