В Симферополе начали отключать фонтаны

В сквере имени Тренева скоро перестанут работать фонтаны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице Республики Крым Симферополе скоро перестанут работать все фонтаны.

- Сотрудники МБУК «Парки столицы» приступили к консервации фонтанов на зимний период, - такое сообщение появилось в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)» в соцсети.

Гидротехнические сооружений освобождают от воды и мусора, закрывая ложе специальными фанерными каркасами. Это защита от морозов и вандалов, которая проводится каждую осень до наступления устойчивых холодов. Снимут щиты, когда будет тепло и придет весна.

- На следующей неделе планируется приступить к консервации фонтанов в сквере имени Тренева, - отмечается в сообщении.

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