Где в Симферополе 21 октября не будет света

Некоторым жителям крымской столицы придется провести день без электроэнергии Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе по некоторым адресам 21 октября нет света, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, из-за плановых ремонтных работ до 17.00 обесточенными остались дома по таким адресам:

улица Герцена 2/13;

улица Гоголя 81/16;

улица Павленко 13-б;

улица Гоголя 72-88 (чет), 71-83 (нечет);

улица Спера 17-33/35 (нечет);

улица Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет);

улица Волочаевская 76, 45-55 (нечет);

улица Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет);

улица Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет);

улица Серея Лазо 3.

Также без электричества в четверг остался Каменский массив: СТ Авиатор, СТ Монтажник, СТ Садко ряд с №1-№ 23, СТ Медик, СТ Автотранспортник, СТ Бодрость, СТ Огонек, СТ.

Кроме того, света весь день не будет в селе Кольчугино на улицах Джами (Степная), Новосадовая, Заречная, Поповича и Гагарина.

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