Крымский эксперт объяснил, почему Covid-19 стал опаснее

Сильное поражение легких из-за Covid-19 в последнее время развивается намного быстрее Фото: Архив "КП"

Коронавирус постоянно изменяется, становясь более опасным для носителей. Сейчас около 90% инфицированных болеют дельта-штаммом, который вызывает быстрое поражение легких, сообщил в эфире «Радио Крым» заведующий инфекционным отделением симферопольской городской больницы №7 Антон Эльстер.

Люди стали реже жаловаться на такие симптомы, как пропажа запахов и вкусов, по которым раньше можно было определить раннюю стадию заболевания и своевременно начать лечение. Для развития полноценной пневмонии достаточно двух дней, не 5-7, как это было ранее.

- Сейчас, как мне кажется, выходит на первый план поражение легких более тяжелое. Не обязательно при этом кашлять очень сильно и страшно. Иногда человеку становится плохо буквально за часы, это колоссальные поражения легких, – уточнил Эльстер.

Ранее сообщалось, что крымчан вновь призвали сдавать кровь для антиковидной плазмы. Антидот 4 месяца держат на карантине.

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