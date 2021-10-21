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Происшествия21 октября 2021 11:45

Крымчанку оштрафовали на 30 000 рублей за репост фейковой информации о вакцинации от Covid-19

Позже женщина удалила провокационный пост
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Жительницу Крыма оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост фейковой информации

Жительницу Крыма оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост фейковой информации

Фото: Архив "КП"

Жительницу Крыма привлекли к административной ответственности за репост публикации, в которой содержалась ложная информация о прививке от ковида, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Автор поста утверждала, что вакцинация – опасная процедура, которая проводится принудительно, а также имеет негативные последствия. Кроме того, в ряде случаев ее делают лица без научной квалификации.

- В качестве эксперта привлечен доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней «Медицинской академии имени С.И. Георгиевского», который заключил, что считать данную информацию достоверной и правдивой нельзя, – говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить личность автора фейковой публикации. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

На 38-летнюю жительницу крымской столицы, которая сделала репост публикации, также завели административное дело. Женщина пояснила стражам порядка, что не имела злого умысла, а позже удалила недостоверную информацию со своей страницы.

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