В Крыму намерены установить 360 остановок общественного транспорта

Новые остановочные павильоны намерены установить в Крыму Фото: Архив "КП"

В Крыму планируется установка 360 остановок общественного транспорта в 2022 году, сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян.

В свою очередь, премьер-министр Юрий Гоцанюк дал поручение чиновникам выделить средства на обустройство остановочных павильонов из тех денег, которые были направлены на ремонт дорог в городе.

- В рамках дополнительного финансирования прошу предусмотреть средства на изготовление и установку остановочных павильонов, то есть должна быть сделана дорога, заездные карманы и остановочные павильоны, – сказал Гоцанюк.

Напомним, в текущем году на ремонт дорожного полотна в крымской столице власти России выделили более 3,5 миллиарда рублей. В течение следующих трех-четырех лет привести в порядок намерены 800 километров дорог в городе.

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