Mriya Resort & SPA стал лучшим оздоровительным отелем в мире

Фото: Mriya Resort & SPA

На международной премии достижений в сфере спа и велнес World SPA Awards курортный комплекс Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях.

Благодаря оздоровительному направлению на курорте известный отель признали лучшим оздоровительным курортом в мире, Европе и России в 2021 году.

В многопрофильном медицинском центре MriyaMed гости курорта могут получить консультацию, диагностику, лечение и санаторно-курортное оздоровление после рекомендаций врача и пожеланий гостя.

- Mriya Resort & SPA - это эксклюзивное место для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил в уникальной климатической зоне Крымской Ривьеры. Персональные программы управления здоровьем и ухода за собой, представленные на курорте, позволят активизировать внутренние ресурсы организма, создавая прочную основу активного долголетия, - отметила генеральный менеджер курорта Белла Геворгян.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50