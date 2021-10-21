Где в Симферополе нет воды 21 октября

В Симферополе по некоторым адресам временно нет воды Фото: "КП" Архив

По которым адресам в Симферополе нет воды 21 октября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 краны будут сухими на улице Камская (частично), улице Стрелковая (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в крымской столице с 22.00 часов 21 октября до 12.00 часов 22 октября ожидаются перебои (отсутствие) водоснабжения по адресам: улица Аральская, улица Залесская, улица 1 Конной армии, 60 лет Октября, улица Гавена, улица Миллера, улица Гражданская, улица Зенитная, улица Сочинская, улица Толбухина, пер. Русский, улица Русская, улица Качинская, улица Батумская, улица Очаковская, улица Новороссийская, улица Тополевая, улица Мускатная, улица Санитарная, улица Голубиная, улица Бастионная, улица Соколиная, улица Баррикадная, улица Красных Зорь, улица Шевченко, улица Дружбы, улица Днепровская, улица Аянская, улица Целинная, улица Д.Ульянова 60, 62, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в Симферополе до 20.00 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: микрорайоне Ак-Мечеть: улица Акъ-Къая, улица Вели Ибрагимова, улица Хвойная, улица Янтарная, улица Рериха, улица Кипарисная, улица Звездная, улица Миндальная, улица Пихтовая, улица Абдуль Тейфук, улица Инам, улица Грибная, улица Хатыра, улица Сахарова, улица Кемаль Якуб , переулок Намус, переулок Элем, улица Амет-Хана Султана, улица Озенбаш, улица Давлет-Гирея, переулок Адалет, улица Фенерли , переулок Арзу, переулок Нурлу, улица Акъташ, улица Елли, улица Аюв Даг, улица Бахтлы, улица Къарылъгач , улица Чобан, улица Баар, улица Учан Су, улица Кунешли, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранене сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 21 октября отключат электричество. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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