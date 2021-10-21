В Керчи приступили к ремонту моста через реку Мелек-Чесме

В Керчи ремонтируют небезопасный для пешеходов мост. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи приступили к ремонту пешеходного моста через реку Мелек-Чесме в районе улицы Заречной, 2, 4, 6, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. Ежедневно по мосту проходят сотни жителей города.

- В минувшую субботу во время выездной встречи жители этих домов обратились ко мне с просьбой отремонтировать настил бетонного моста, где возле лестничного схода длительное время отсутствует люк и огромная незакрытая конструкция представляет угрозу для жизни и здоровья людей, – сообщил градоначальник.

В настоящий момент рабочие закрывают аварийные участки моста, чтобы жители города могли безопасно по нему передвигаться, без опасений получить травму в случае падения. Строители накрывают бетонными плитами те места, где образовались провалы. Опасную конструкцию закроют металлическим люком.

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