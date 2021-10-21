В Симферополе за последние сутки оштрафовали 12 человек без масок в маршрутках

В Симферополе специальные рабочие группы продолжают выявлять нарушителей ковидных мер Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Симферополе оштрафовали 12 человек за несоблюдение антиковидных мер, сообщил начальник управления административных органов города Сергей Роик.

За прошедшие 24 часа специальные рабочие группы проверили 38 маршрутных транспортных средств.

- Совместно с сотрудниками полиции составлено 12 протоколов по ст. 20.6.1. КоАП РФ. По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 17 первичных актов, – сообщил начальник управления.

Ранее сообщалось, что в Симферополе за соблюдением ковидных мер следят 17 рабочих групп. На некоторых граждан заводят административные дела.

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