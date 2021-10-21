В Черном море у берегов Севастополя нашли труп подводного охотника

Смертельная трагедия произошла в акватории Черного моря в Севастополе. Фото: пресс-службе крымского линейного управления МВД РФ на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Крыма ищут свидетелей трагедии, которая произошла 17 августа текущего года в акватории Черного моря у берегов Севастополя, сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Двое мужчин в возрасте 51 года и 67 лет отправились на подводную охоту. Уточняется, что трагедия произошла с 14.00 до 18.00 в районе Херсонесского маяка.

Севастопольцы зашли в воду и поплыли в разные стороны, так как предпочитали охотиться отдельно друг от друга. Как рассказал 67-летний мужчина, после нескольких погружений на берег вернулся только один из них. Второго охотника обнаружили мертвым на следующий день – тело лежало недалеко от берега.

Эксперты установили, что мужчина скончался от количества травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека, – говорится в сообщении.

Транспортные полицейские Крыма устанавливают свидетелей и обстоятельства трагедии.

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