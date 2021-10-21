Крымчан приглашают отдать свой голос в национальном конкурсе «Вкусы России»

Жители Крыма могут отдать свой голос за любимый продукт из представленного списка Фото: Архив "КП"

Жители Крыма, как и все жители России, до 7 ноября имеют возможность проголосовать на сайте вкусыроссии.рф за три понравившихся продукта из разных регионов страны.

Как пишет Крымская газета, конкурс ориентирован на продвижение отечественных брендов, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

- Крым принял активное участие: мы направили семь региональных брендов. Они характеризуют наши природно-климатические условия, подчеркивают нашу историческую принадлежность и демонстрируют всю нашу палитру вкусов, – цитирует СМИ начальника управления имиджевой политики Министерства сельского хозяйства РК Арсена Арзиева.

В этом году жители РФ имеют возможность проголосовать за крымские персики, оливки, черноморские устрицы, масла из виноградных косточек, караимский пирожок, ялтинский лук и продукцию виноделов. Таким несложным образом крымчане тоже могут поддержать местных производителей. Победителей определят в восьми номинациях.

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