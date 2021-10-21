В Крыму восстановили туристические тропы, пострадавшие от летних ливней

В Крыму восстановили пострадавшие во время летних ливней туристические маршруты
Фото: Архив "КП"
На Южном берегу Крыма вновь доступны к посещению три туристических маршрута, которые сильно пострадали при летних ливнях, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». Рабочие больше двух недель трудились в тех местах, где после сильного паводка 18 июня была нарушена их инфраструктура.
- Благодаря сотрудникам заповедника и волонтерам на сегодняшний день устранено большинство негативных последствий ливневых осадков: расчищены каменные обвалы, убраны вырванные водяными потоками деревья, крупные промоины засыпаны грунтом, – говорится в сообщении.
Теперь для посещения открыты такие тропы:
- Водопад «Уч-Кош»;
- Боткинская;
- Штангеевская;
- Таракташская;
- Кореизская.
Кроме того, на одном из участков инфраструктура так сильно пострадала, что маршрут тропы пришлось изменить.
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