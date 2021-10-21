В Крыму восстановили туристические тропы, пострадавшие от летних ливней

В Крыму восстановили пострадавшие во время летних ливней туристические маршруты Фото: Архив "КП"

На Южном берегу Крыма вновь доступны к посещению три туристических маршрута, которые сильно пострадали при летних ливнях, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». Рабочие больше двух недель трудились в тех местах, где после сильного паводка 18 июня была нарушена их инфраструктура.

- Благодаря сотрудникам заповедника и волонтерам на сегодняшний день устранено большинство негативных последствий ливневых осадков: расчищены каменные обвалы, убраны вырванные водяными потоками деревья, крупные промоины засыпаны грунтом, – говорится в сообщении.

Теперь для посещения открыты такие тропы:

- Водопад «Уч-Кош»;

- Боткинская;

- Штангеевская;

- Таракташская;

- Кореизская.

Кроме того, на одном из участков инфраструктура так сильно пострадала, что маршрут тропы пришлось изменить.

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