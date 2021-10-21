В конце октября в Крыму будут ловить нетрезвых водителей

За управление автомобилем в состоянии опьянения воителю грозит штраф в размере 30 000 рублей Фото: "КП" Архив

На дорогах Крыма с 22 по 24 октября будут ловить нетрезвых водителей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, акция поможет сократить количество случаев нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Вождение автомобиля в состоянии опьянения считается одним из самых опасных нарушений ПДД, которое может привести к самым тяжелым последствиям.

Только за 2021 году на дорогах Крыма зарегистрировали 116 ДТП, в которых погибли 27 человек и 139 получили ранения. Поэтому в целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД в период с 22 по 24 октября 2021 года на полуострове будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Заметим, за управление автомобилем в состоянии опьянения воителю грозит штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

УГИБДД МВД по РК просит всех участников дорожного движения сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102.

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