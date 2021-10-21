Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 22 октября 2021

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света из-за ремонта трансформаторов и другое оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Герцена 2/13

ул. Гоголя 81/16

ул. Павленко 13-б

ул. Гоголя 72-88 (чет), 71-83 (нечет)

ул. Спера 17-33/35 (нечет)

ул. Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Серея Лазо 3

ул. Генерала Родионова 3, 6

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Юхарина балка: ТСН Сатурн-2», ТСН Чайка-89, ТСН «Ямал», ООО «ЭКС», СТ «Ветерок», СТ «Слип», СТ «Орбита», Жемчужина, СТ «Гранат», СТ «Троллейбусник-1», СТ «Огонек», СНТСН «Бриг», СТ «Строитель-3, СТ «Автомобилист», ТСН СНП «Кипарис», ТСН СТ «Таврия», СТ «Ока», СТ «Сосенки», СТ «Парус-2», СТ «Дружный-2», СТ «Мрия», СТ «Рассвет», ТСН «Рассвет-3», СТ «Интеграл», ТСН «Скиф», СТ «Таврия», СТ «Кипарис»,СТ «Корабел», СТ «Оптимист», СТ «Кристалл-2», СТ «Икар-2», СТ «Клеры-3, ТСН «Торпеда»

ул. Фиолентовское шоссе: ТСН «Наука», ТСН «Бриз», СТ «Скалистый-89», ОК ДСК «Лукоморье-Сервис»

ул. Киевская 58-72,73/2,75-83

ул. Революции 1905 года 80-92,79-81,85-97

ул. Сафронова 54-Б,54-66,77-87

ул. Черноморская 15-29

ул. Адмирала Азарова 94,99

ул. 4 Бастионная 36

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40.

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

пер. Школьный 2-8

ул. Буденного 6-А,6-Б,6-24,23,31-59

ул. Котовского 48

ул. Николая Музыки 19/1,1-А,15-17,23,1,7-13,19-23

ул. Степаненко12

ул. Чапаева 50-80,21-А,21-25,29-41

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

с 12.00 до 15.00

с. Терновка: ул. Ленина 7-15; ул. Горная 40,1-13,41; ул. Чакыл-Мале 16,17,21-23; ул. Зеленая 2-18,1-13

с 9.00 до 12.00

ул. Кесаева 5/10,5/11,5/12,11-15

пр. Челябинский 2-А,2-6

про. Лобанова 2-10,3-21

пр. Якова Иванова 2-14,1-17,26-40,15-17,19

пр. Бастионный 2-8,1-9

про. Коробкова 60-А,40-56,60,58-а,58,33-63,2-38,1-31

про. Короленко 2

ул. Ватутина 30-60,23-к,23-ж,23-39,62-84,55-А,41-53

ул. Коробкова 20-28,34-54,51-55,59-75,43-45,43-А,32,49,57,16,24,45-А,41-А,43-А,23-43,47

ул. Лобанова 22-24,18-А

ул. Николая Музыки 43,45-55,57-59

ул. Нины Ониловой 52-60,55-61

ул. Хабаровская 2-8,1-5

ул. Челябинская 2-12,1-А,1-9

ул. Загордянского 1,12-а,2,16-24,38-40,44,11-Б,65,24,21,5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99,2-А,2-14,3-7,35

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