Погода на 22 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Крыму комфортная пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 октября в пятницу на Крымском полуострове, как и прежде в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. Синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают сухую и солнечную погоду. Днем воздух столбик термометра поднимется до +18…+23°. Такое впечатление, что в южный край на минутку заглянуло желанное бабье лето.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Не ожидается дождя и в Севастополе, где будет дуть южный ветер до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+20°.

А вот в субботу полуостров местами освежат кратковременные дожди.

Вода в Черном море показывает стабильные отметки в +14…18°.

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