Что произошло за ночь 22 октября: В Крыму начнут производить экспресс-тесты на коронавирус

В Крыму стало больше желающих сделать прививку от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Что произошло за ночь 22 октября 2021 года.

В Крыму стартует пилотный проект по производству экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты, сделав мазок из носоглотки, за 15-30 минут смогут установить заражен ли человек ковидом.

В поликлиниках Симферополя очереди желающих сделать прививку от коронавируса. Крымские медики оказались не готовыми к такому ажиотажу, который стал ответом на введение властями обязательной вакцинации.

С 25 октября в Республике Крым начнут действовать новые коронавирусные ограничения: снять номер в местных отелях смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации.

В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма соорудили цветочную эстакаду для Бала хризантем 2021. Выставка осенних цветов, которая пройдет уже в 68-ой раз, уже готова к приему гостей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50