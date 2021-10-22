Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 8:35

Крым вошел в топ-10 популярных направлений отдыха для тещи

Первое место у курортов Кавказских минеральных вод
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму любят отдыхать и молодые люди, и не очень юные.

В Крыму любят отдыхать и молодые люди, и не очень юные.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru в честь Международного дня тещи, который отмечается 24 октября, провели опрос в соцсетях и узнали, куда лучше всего отправить тещу в отпуск.

Оказалось, то треть российских тещ предпочитает Кавказские минеральные воды, на втором месте – Крым. «Бронза» у Магадана. Нашлись и такие пользователи соцсети, которые изъявили желание отправить маму своей жены в темную чащу леса.

Топ-10 популярных направлений отдыха для тещи ( проценты от принявших участие в опросе):

Кавказские Минеральные Воды, 27

Крым, 23

Магадан, 13

В темную чащу леса, 12

Гагры, 9

Алтайский край, 6

Калининградская область, 4

Тула, 3

Краснодарский край, 1.3

Кострома, 1.3

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50