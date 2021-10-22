Крым вошел в топ-10 популярных направлений отдыха для тещи

В Крыму любят отдыхать и молодые люди, и не очень юные.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru в честь Международного дня тещи, который отмечается 24 октября, провели опрос в соцсетях и узнали, куда лучше всего отправить тещу в отпуск.
Оказалось, то треть российских тещ предпочитает Кавказские минеральные воды, на втором месте – Крым. «Бронза» у Магадана. Нашлись и такие пользователи соцсети, которые изъявили желание отправить маму своей жены в темную чащу леса.
Топ-10 популярных направлений отдыха для тещи ( проценты от принявших участие в опросе):
Кавказские Минеральные Воды, 27
Крым, 23
Магадан, 13
В темную чащу леса, 12
Гагры, 9
Алтайский край, 6
Калининградская область, 4
Тула, 3
Краснодарский край, 1.3
Кострома, 1.3
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