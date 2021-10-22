Крым вошел в топ-10 популярных направлений отдыха для тещи

В Крыму любят отдыхать и молодые люди, и не очень юные. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru в честь Международного дня тещи, который отмечается 24 октября, провели опрос в соцсетях и узнали, куда лучше всего отправить тещу в отпуск.

Оказалось, то треть российских тещ предпочитает Кавказские минеральные воды, на втором месте – Крым. «Бронза» у Магадана. Нашлись и такие пользователи соцсети, которые изъявили желание отправить маму своей жены в темную чащу леса.

Топ-10 популярных направлений отдыха для тещи ( проценты от принявших участие в опросе):

Кавказские Минеральные Воды, 27

Крым, 23

Магадан, 13

В темную чащу леса, 12

Гагры, 9

Алтайский край, 6

Калининградская область, 4

Тула, 3

Краснодарский край, 1.3

Кострома, 1.3

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