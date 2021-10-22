Где в Симферополе не будет воды 22 октября

В Крыму не будет воды 22 октября по некоторым адресам из-за ремонтных работ Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 12.00 ожидаются перебои (отсутствие) водоснабжения по адресам: улица Толстого (частично), улица Тренева, улица Декабристов, улица Г. Морозова, улица Шполянской, улица Дзержинского, улица Б. Хмельницкого, улица Менделеева, бульвар И. Франко, а также прилегающие улицы и переулки.

Также в Симферополе до 00.00 не будет воды по адресам: Юбилейный СПК Садовод, ТСН Дачник.

Кроме того, в городе до 12.00 ожидаются перебои (отсутствие) водоснабжения по адресам: улица Аральская, улица Залесская, улица 1 Конной армии, 60 лет Октября, улица Гавена, улица Миллера, улица Гражданская, улица Зенитная, улица Сочинская, улица Толбухина, пер. Русский, улица Русская, улица Качинская, улица Батумская, улица Очаковская, улица Новороссийская, улица Тополевая, улица Мускатная, улица Санитарная, улица Голубиная, улица Бастионная, улица Соколиная, улица Залесская, улица Баррикадная, улица Красных Зорь, улица Шевченко, улица Дружбы, улица Днепровская, улица Аянская, улица Целинная, улица Д.Ульянова 60, 62, а также прилегающие улицы и переулки.

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

Ранее сообщалось, что в Крыму 21 октября воздух прогреется до плюс 23 градусов.

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