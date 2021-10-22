Коронавирусом в Крыму заболели еще 630 человек

За сутки от коронавируса скончались еще 16 человек. Фото: Архив КП.

За сутки в Крыму зарегистрировано еще 630 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. При этом 16 человек скончались.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего за время пандемии на полуострове Covid-19 заболели 90 710 человек.

За сутки лаборатории исследовали на коронавирус 8 570 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 664 человека, выздоровевших за весь период – 76 795.

В Крыму продолжает действовать режим «повышенной готовности». С 11 октября приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет, с 25 октября непривитых пожилых людей отправляют на самоизоляцию. Посещение общественных мест будет доступно только для людей с QR-кодами.

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