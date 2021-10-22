Есть вероятность, что нерабочие дни в Крыму могут продлить из-за Covid-19

Если эпидобстановка в Крыму станет усугубляться, выходные дни в регионе могут продлить Фото: Архив "КП"

В Республике Крым могут продлить нерабочие дни в случае, если эпидемиологическая ситуация в регионе будет усугубляться.

- Президентом в этом указе даны полномочия руководителям субъектов РФ в дополнение устанавливать нерабочие дни, исходя из ситуации, – цитирует «Крым 24» начальника отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Викторию Воронову.

По ее словам, в настоящий момент принятые на территории Республики Крым меры полностью отвечают эпидобстановке. В случае необходимости длинные выходные могут продлиться дольше одной недели.

Напомним, в связи с активным ростом числа инфицированных Covid-19 президент РФ Владимир Путин принял решение о введении нерабочих дней в всех регионах страны с 30 октября по 7 ноября включительно. В Крыму сложилась довольно непростая ситуация с коронавирусом: средний суточный прирост заболевших на этой неделе перевалил за 600 человек. Ситуацию может усугубить большой приток отдыхающих, который ожидается в республике на предстоящих длинных выходных.

Ранее крымский эксперт объяснил, почему Covid-19 стал опаснее. Тяжелая пневмония может развиться в течение двух дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50