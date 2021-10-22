Врио главы Минздрава Крыма стал Константин Скорупский

Бывшего главврача Судакской больницы назначили исполняющим обязанности главы минздрава Крыма. Фото: Константин Скорупский/Facebook

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк подписал указ о назначении Константина Скорупского временно исполняющим обязанности министра здравоохранения республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства.

Константину Скорупскому 47 лет, он заслуженный врач Крыма. С 2016 года занимал должность главврача Судакской городской больницы. Является депутатом местного городского совета.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Скорупского Константина Викторовича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Карлен Петросян назначен министром строительства Крыма. Чиновник вступил в должность 20 октября.

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