Житель Симферополя сядет в тюрьму за два убийства спустя долгие годы

Житель Симферополя совершил два убийства, чтобы обогатиться Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма признала виновным 52-летнего жителя Симферополя, который в 2014 и 2016 годах убил двух человек с целью личной выгоды, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Зимой 2014 года обвиняемый попросил своего приятеля помочь с покупкой нового авто. Тот не отказал в помощи, однако, при передаче автомобиля БМВ Х5 стоимостью более 1,5 миллиона рублей будущему владельцу, получил от него пулю в голову. От трупа убийца решил избавиться, закопав его в районе симферпольского переулка Гренажный.

В 2016 году у обвиняемого появилась еще одна жертва, которую он лишил жизни выстрелом в голову. Тело он спрятал в заранее подготовленной яме. Подделав документы, преступник присвоил себе машину и квартиру убитого общей стоимостью 4 миллиона рублей.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б», «в» частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере), пунктами. «а», «з» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), – говорится в сообщении.

Спустя долгие годы преступник все же отправится в тюрьму, ему грозит пожизненное заключение.

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