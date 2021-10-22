В Форосе открыли новый спортивный стадион

В Крыму открыли новый стадион, где местные жители могут почти круглый год заниматься спортом. Фото: Янина Павленко/telegram

В Форосе открыли современный спортивный стадион, сообщила глава Ялты Янина Павленко.

По ее словам, к началу ремонтных работ на объекте подрядчик приступил ровно год назад. И уже сегодня местные жители могут пользоваться профессиональным футбольном полем и беговыми дорожками.

- Еще одно спортивное событие – новый современный стадион теперь есть и в Форосе! Большое спасибо нашим инвесторам, представителям социально ориентированного бизнеса, которые помогают в реализации таких важных объектов, – сообщила градоначальница.

Она добавила, что кроме основных работ подрядчик также укрепил подпорные стены. Кроме того, вид стадиона в окружении амфитеатра гор просто завораживает.

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