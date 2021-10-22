Крымский центр оздоровления Неумывакина запустил уникальную программу реабилитации после коронавируса

Курс «Свободное дыхание» может справиться с остаточными симптомами перенесенного COVID-19
Если вас часто мучает кашель, не покидает чувство усталости или вы не можете вдохнуть полной грудью, нужно задуматься о своем здоровье. Благодаря программе Центра оздоровления Неумывакина «Свободное дыхание» любой может справиться с остаточными симптомами перенесенного COVID-19, пневмонии и других заболеваний легких.
Она поможет укрепить и очистить организм от медикаментозного вмешательства, устранение последствий перенесенных заболеваний дыхательной системы и предотвращение повторного развития воспалительного процесса.
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