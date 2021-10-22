Впервые в истории в Крыму провели операцию с помощью робота-ассистента

В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента. Фото: пресс-служба КФУ Фото: Архив "КП"

Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ впервые провели операцию с помощью роботизированного ассистента в регионе. Об этом сообщил врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко.

В Крыму подобного оборудования больше нет. Таких приборов всего два на территории всей России (оба в находятся в Москве). Несмотря на то, что в мире роботизированная хирургия началась относительно давно, в России такие приборы появились незадолго до начала пандемии коронавируса.

- Мы впервые применили роботизированный держатель для эндоскопа SOLOASSIST II. Можно сказать, что сегодняшняя операция одна из первых в стране и абсолютно первая в регионе, – подчеркнул руководитель отдела хирургии компании «Аркадис Медикал Груп» Эдуард Голиков.

В Крыму робота-ассистента намерены использовать при проведении урологических, онкологических, гинекологических, хирургических операций и решения более тяжелых клинических случаев. Кроме того, учитывая отсутствие живого ассистента, появляется свободное пространство, которого врачам не всегда хватает: во время проведения операций специалисты нередко задевают друг друга.

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