В Ленинском районе Крыма горела крыша двухэтажного здания

В Ленинском районе Крыма загорелась крыша жилого дома. Фото: Пресс-служба МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма 21 октября загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, сообщение о происшествии спасателям поступило в 13.10.

На место происшествия оперативно отправилось дежурное подразделения в составе 3-х человек, а также сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.

К счастью, жильцы строения до приезда пожарных самостоятельно сумели покинуть здание. Крымские огнеборцы обнаружили очаг возгорания и потушили огонь, на что потребовалось два часа. Уточняется, что площадь горения составила 56 квадратных метров. Причину происшествия устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Евпатории пожар унес жизнь одного человека.Еще четверо пострадали.

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