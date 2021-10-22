Цена авиаперелетов в Крым в нерабочую неделю ноября подскочила на четверть

Билеты подорожали на все курортные направления Фото: Анна КИРИЕНКО

Стоимость перелетов в Крым после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября выросла на 26%. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

За последние дни средний чек за перелет по России вырос на 8,6%. В период с 11 по 19 октября пассажиры платили в среднем 6 350 рублей за перелет в даты с 29 октября по 7 ноября. Уже с 20 октября с вылетами в те же дни стоимость билета выросла до средних 6 897 рублей.

Тройку наиболее подорожавших направлений возглавил Санкт-Петербург – билеты в «Пулково» подорожали на 29%. Симферополь на втором месте, на третьем — Екатеринбург с подорожанием на 21%. Билеты в Сочи и Калининград выросли в цене на 12%.

Перелет в Москву в первую неделю ноября подорожал на 4%, в Ростов-на-Дону – на 9%. Краснодар и Минеральные Воды подешевели на 6% и 9% соответственно.

В целом спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в 1,5 раза, как только стало известно о дополнительных выходных.

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