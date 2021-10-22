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Экономика22 октября 2021 13:58

В Керчи завершают восстанавливать тротуар, пострадавший при потопе

Город до сих пор приводят в порядок после нашествия летних ливней
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Керчи летом стихия разыгралась не на шутку, город до сих пор приводят в порядок. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи летом стихия разыгралась не на шутку, город до сих пор приводят в порядок. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи подходят к концу работы по восстановлению тротуаров и парапетов, которые пострадали во время летних потопов, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

Во время повторного обрушения стихии на город было принято решения разбить часть бетонного ограждения вдоль реки Мелек-Чесме, чтобы вода быстрее уходила.

- На сегодняшний день силами МУП «ЖилсервисКерчь» парапеты восстановлены, а в наиболее проблемных местах – установлены решетки, – сообщил Брусаков.

Также рабочие восстановили участок гидротехнического сооружения напротив первой городской больницы и починили пешеходную дорожку вдоль реки со стороны Вокзального шоссе.

Глава города пообещал, что вдоль реки будут восстановлены все тротуары, поврежденные тяжелой техникой при ликвидации последствий ЧС.

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