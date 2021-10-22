Сотрудники аэропорта «Симферополь» приняли участие в fashion-фотосессии

Сотрудники шести подразделений международного аэропорта Симферополь стали участниками профессиональной фотосессии. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы

Сотрудники международного аэропорта «Симферополь» стали участниками профессиональной фотосессии «Воздух моды» для fashion-журнала Portfolio, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Съемки состоялись в пассажирском терминале, возле взлетно-посадочной полосы, внутри и на крыльях учебных самолетов Ан-26 и Boeing 737.

Съемки проходили внутри пассажирского терминала, перроне, возле взлетно-посадочной полосы, внутри и на крыле учебных самолетов Ан-26 и Boeing 737. Снимки представили на выставке, которая открылась 22 октября в зоне регистрации пассажирского терминала главных ворот Крыма.

Фото представили на специально подготовленной выставке. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы

- Сама фотосессия прошла в два этапа. Сначала участников снимали на рабочих местах во время выполнения служебных обязанностей. На втором этапе участники полностью преобразились в fashion-моделей: снимались в брендовой одежде в необычных локациях и антураже, – говорится в сообщении.

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