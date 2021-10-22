В Симферополе открыли фотовыставку, посвященную крымским ученым

Цель выставки – познакомить жителей и гостей крымской столицы с жизнью крымских ученых. Фото: скриншот из видео/"Крым 24"

В центре Симферополя открыли уличную фотовыставку «Год науки и технологий». Жители и гости крымской столицы могут увидеть десять стендов, на которых изображены крымские ученые со своими научными открытиями и изобретениями.

- Мы с вами никогда не задумываемся о том, как разрабатываются такие сложные вещи, как телефоны, компьютеры, видеокамеры и многое другое. Этой выставкой мы хотели показать именно тех людей, которые трудятся во имя нашей республики, во имя Российской Федерации, – рассказал «Крым 24» министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

На стендах представлены достижения в таких областях, как астрофизика, приборостроение, садоводство, медицина и так далее. Рядом с каждым фотоснимком краткое описание каждого из ученых и рассказ об их деятельности. Каждый из них сделал свой вклад в то, чтобы жизнь на полуострове стала более комфортной и качественной.

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