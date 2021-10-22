Крым находится на 8-м месте в рейтинге по заболеваемости COVID-19

В Крыму ежедневно растет количество зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

По количеству суточного прироста заболевших в регионах России Крым занимает восьмое место, сообщили в Роспотребнадзоре.

Лидирует в этом рейтинге, конечно, Москва – за последние 24 часа в городе заболели 8 166 человек. Далее по убыванию идет Санкт-Петербург (3 233 заболевших), на третьем месте находится Московская область (2 428 заболевших).

В Крыму за последние сутки выявили 630 новых инфицированных – очередной рекорд на это этой неделе. При этом Севастополь с показателем 306 случаев заражения расположился на 37 месте. Ввиду резкого роста числа больных власти прибегают к новым мерам. Дни с 30 октября по 7 ноября в республике объявлены нерабочими. Кроме того, с 25 октября в Крыму вступят в силу новые ограничения для туристов.

Ранее сообщалось, что уовень коллективного иммунитета от Covid-19 в Крыму составляет более 40%. Суточный прирост заболевших в регионе ежедневно бьет новые рекорды.

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