В Воронцовском парке Крыма поселили четырех павлинов

Павлинов поселили в парке Воронцовского дворца в Крыму. Фото: Янина Павленко/telegram

По инициативе руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Министерства культуры РК в Воронцовском парке Крыма поселили павлинов. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко.

По ее словам, теперь четыре яркие птицы живут по соседству с утками и лебедями. Сейчас пернатые проходят адаптацию, однако совсем скоро они смогут свободно ходить по аллеям на радость всем посетителям парка.

- Друзья, помните, как в детстве мы гуляли с родителями по парку, любовались прекрасными птицами и с замиранием сердца ждали, чтобы они распустили свои хвосты? На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись, – сообщила глава курортной столицы Крыма.

Янина Павленко напомнила, что к птицам нельзя прикасаться, только наблюдать за ними. Она также настоятельно попросила ялтинцев и гостей бережно относиться к этому «живому великолепию».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50