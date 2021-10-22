Какие изменения произошли в работе Крымской таможни с 2014 года

В Крымской таможне в настоящее время несут службу 15 кинологических расчетов. Фото: Крымская газета

25 октября отмечается профессиональный праздник таможенной службы России, которой в этом году исполнилось 30 лет, а для крымских таможенников важны еще две даты: 245 лет со дня работы таможни в Крыму и семь лет в статусе современной российской.

- Главной особенностью Крымской таможни является работа на территории свободной экономической зоны, которая создана 1 января 2015 года. Регионом деятельности таможни – территория РК и акватория морского порта Керчь, – приводит Крымская газета слова начальника Крымской таможни генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.

В результате реформы Крымская таможня в октябре 2019 года получила статус таможни фактического контроля. Теперь к ее функциям относятся таможенный контроль, таможенный осмотр, таможенный досмотр, транзит.

Положительные изменения начались еще в марте 2014 года: обновился компьютерный парк, установлено действующее программное обеспечение ФТС России на всех уровнях, появились новые средства таможенного контроля. В настоящее время на стадии завершения находится передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование Крымской таможне, передача административных зданий и сооружений в оперативное управление.

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