В конце октября в Крым придет резкое похолодание

Следующая неделя на полуострове будет прохладной - до - 3 градусов ночью Фото: Архив "КП"

В конце октября в Крым придет холодный арктический фронт, который принесет дожди и резкое похолодание, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра.

- Выходные дни 23-24 октября по Симферополю пройдет холодный фронт, поэтому погода изменится. В субботу еще будет тепло, а уже в воскресенье начнутся кратковременные дожди, - говорит КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероники Шенгелай.

По ее словам, следующая неделя на полуострове будет прохладной - до - 3 градусов ночью.

Напомним, по прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в ноябре будет солнечная погода, но температура часто будет колебаться. Средняя температура днем за весь месяц составит 12 градусов тепла, а ночью будет +8.

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