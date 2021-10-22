Крымчан возмутило предложение сделать платным вход в ботсад КФУ

Крымчан возмутила перспектива потерять университетский ботанический сад. Фото: пресс-служба КФУ/Вконтакте

В соцсетях распространилась информация о том, что вход в университетский ботанический сад в Крыму могут сделать платным. Местным жителям совершенно не импонирует такая перспектива.

Как сообщил КП-Крым ректор КФУ Андрей Фалалеев, на базе Ботанического сада Крымского федерального университета планируется создать современный научный парк. Однако конкретных решений о том, как именно он будет функционировать, пока нет.

- Это единственное зеленое пространство без кафе и аттракционов, в котором можно отдохнуть от городской суеты, побыть в тишине, – написала одна из жительниц Симферополя в соцсети Facebook.

Действительно, этот парк – своего рода остров, где местные жители могут отдохнуть от пыльного города, полюбоваться красотой природы, отдохнуть душой. Нередко сюда приходят мамы с колясками, приходят и целыми семьями.

- Сейчас мы разрабатываем концепцию проекта, идёт развитие Ботанического сада, и оно будет продолжаться. Пока никаких конкретных решений о том, как будет функционировать парк в будущем, не принято. Конечно, мы учтем мнение горожан, поскольку понимаем, что Ботанический сад является зоной отдыха для жителей Симферополя, поэтому поддерживаем его в отличном состоянии, – пояснил ректор КФУ.

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