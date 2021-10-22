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Общество22 октября 2021 18:00

Волонтеры очистили некоторые улицы Симферополя от рекламы наркотиков

Подобные рейды проводятся регулярно
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе ликвидировали рекламу наркотиков. Фото: пресс-служба МВД РФ

В Симферополе ликвидировали рекламу наркотиков. Фото: пресс-служба МВД РФ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, совместно с волонтерами организации «За трезвый Крым», прошли по некоторым улицам города и очистили стены от рекламы наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- Во время рейда были обнаружены надписи с контактами распространителей запрещенных веществ и предложениями о сбыте наркотических средств. Полицейские фиксировали нарушения для дальнейшей оперативной работы, после чего устраняли их, – говорится в сообщении.

Цель акции – усилить совместную работу правоохранительных органов и общественных организаций в борьбе с незаконным распространением наркотиков.

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