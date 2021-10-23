В Симферополе 23 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка

В Симферополе в субботу состоится ярмарка, на которой представят продукцию крымские производители Фото: Архив "КП"

В Симферополе 23 октября состоится очередная ярмарка, на которой представят свою продукцию крымские товаропроизводители, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.

Мероприятия пройдут с 07.00 до 14.00 по адресам: улица Киевская, 177 (напротив Симферопольской академической гимназии); перекрестке улиц Кечкеметская и Бела Куна (автостоянка Службы автомобильных дорог Крыма); улица Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Кроме того, в крымской столице начали работать дополнительные локации, которые открыты каждое воскресенье: на улице Ракетная, 10 и в микрорайоне Каменка (улица Крымской весны, 31).

- У жителей и гостей Симферополя есть отличная возможность приобрести мясо, овощи, фрукты, яблоки, ароматную выпечку, яйца, молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию, другие свежие и качественные товары по ценам ниже рыночных, – отметил Симонов.

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