В Симферополе два троллейбуса временно ходят по другим маршрутам

В Симферополе временно изменят троллейбусные маршруты Фото: "КП" Архив

В Симферополе 23 октября с 05.00 изменилась схема движения двух троллейбусных маршрутов, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Троллейбусы, следующие по маршрутам №№ 4А и 10, временно будут ехать через площадь Московскую (площадь имени Куйбышева – улица Киевская – улица Кечкеметская – улица Арабатская).

Однако в обратном направлении транспорт будет ходить по обычному маршруту. Изменения связаны с проведением дорожного ремонта на проспекте Победы. Подрядная организация должна завершить укладку асфальта 30 октября.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги на проспекте Победы в Симферополе намерены завершить к декабрю. Работы включены во второй этап реконструкции дорожного полотна города.

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