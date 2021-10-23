На Украине заявили, что Киев не хочет «возвращать» Крым

Экс-министр Червоненко заявил, что украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса Фото: Архив "КП"

Украинские власти не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире телеканала НАШ. Жители полуострова не испытывают доверия к властям Киева.

- Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского, – заявил Червоненко.

Он также добавил, что в случае участия жителей российского полуострова, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они могли бы поддержать партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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