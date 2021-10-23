Глава Симферополя поздравил работников рекламы с профессиональным праздником

Мэр Симферополя поздравил работников рекламы с профессиональным праздником. Фото: Валентин Демидов/facebook

Глава Симферополя Валентин Демидов поздравил работников рекламной сферы с профессиональным праздником, который отмечается 23 октября. По его словам, реклама – неотъемлемая часть современной жизни.

- Именно благодаря рекламе мы узнаем о новых товарах и услугах, выгодных предложениях, а предприниматели продвигают свою продукцию на рынке, развивая экономику нашего города, – сообщил градоначальник.

Валентин Демидов пожелал рекламщикам не останавливаться на своих достижениях, а всегда находить пути для покорения новых карьерных вершин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50