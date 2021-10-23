В Крыму с 25 октября 70 групп будут следить за соблюдением ковидных мер

В Крыму с 25 октября более 70 групп начнут проверки соблюдения антиковидных мер в регион Фото: "КП" Архив

Более 70 специально подготовленных групп будут проверять правила соблюдения социальной дистанции, масочного режима, а также наличие сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей общественных мест и учреждений с 25 октября. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Напомним, власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников.

- Рабочие группы, в состав которых войдут представители уполномоченных исполнительных органов государственной власти, администрации муниципальных образований, сотрудники правоохранительных органов по контролю за соблюдением ограничительных мер, а именно - соблюдением безопасной социальной дистанции, масочного режима, наличие сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей объектов общественного питания, культуры, спорта и досуга, – сообщил Гоцанюк.

Он отметил, что «по итогам проверок протоколы о нарушениях будут переданы в Роспотребнадзор, после чего направлены в суд для определения меры ответственности (штрафы)».

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