Что произошло за ночь 24 октября: контролировать соблюдение ограничительных мер из-за ковида будут 70 спецгрупп

В Крыму активно противостоят распространению ковида.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Что произошло за ночь 24 октября 2021 года.
Около семи десятков специальных групп будут контролировать соблюдение социальной дистанции, масочного режима, наличие сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей общественных мест и учреждений в Крыму с 25 октября.
В Симферополе введен режим повышенной готовности введен, потому что 24 октября ожидается резкое ухудшение погоды: мощные ливни и сильный северо-западный ветер до 25 метров в секунду.
Из-за ремонта проспекта Победы в Симферополе изменилась схема движения двух троллейбусных маршрутов: электротранспорт, следующий по маршрутам №№ 4А и 10, временно будет совершать движение через площадь Московскую (площадь имени Куйбышева – улица Киевская – улица Кечкеметская – улица Арабатская). В обратном направлении транспорт будет ходить по обычному маршруту.
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