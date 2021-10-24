Что произошло за ночь 24 октября: контролировать соблюдение ограничительных мер из-за ковида будут 70 спецгрупп

В Крыму активно противостоят распространению ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Что произошло за ночь 24 октября 2021 года.

Около семи десятков специальных групп будут контролировать соблюдение социальной дистанции, масочного режима, наличие сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей общественных мест и учреждений в Крыму с 25 октября.

В Симферополе введен режим повышенной готовности введен, потому что 24 октября ожидается резкое ухудшение погоды: мощные ливни и сильный северо-западный ветер до 25 метров в секунду.

Из-за ремонта проспекта Победы в Симферополе изменилась схема движения двух троллейбусных маршрутов: электротранспорт, следующий по маршрутам №№ 4А и 10, временно будет совершать движение через площадь Московскую (площадь имени Куйбышева – улица Киевская – улица Кечкеметская – улица Арабатская). В обратном направлении транспорт будет ходить по обычному маршруту.

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