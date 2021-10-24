Крым вошел в тройку лидеров по числу участников Всероссийской переписи населения

В Крыму проходит перепись населения. Фото: Архив КП

Крым вошел в тройку регионов-лидеров по числу частников Всероссийской переписи населения. По общему числу переписавшихся лидируют Якутия, где свои данные предоставили 23% жителей, Тульская область (21%) и Республика Крым (19%). Как сообщила КП руководитель Крымстата Ольга Балдина, Крым не сбавляет темпов переписи, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

- Мы уже продемонстрировали достаточно активную позицию и переписали больше, чем многие субъекты Российской Федерации. Хотелось бы верить, что темпы у нас будут сохранены. Конечно, нас тревожит ситуация с коронавирусом. В спешном порядке все переписчики сейчас проходят ПЦР-тестирование. Договоренность с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения по этому поводу есть. И мы будем стараться, чтобы все больше персонала нам предоставили сертификаты о вакцинации. То есть несмотря на ситуацию мы не сбавляем темпы переписи,- отметила Ольга Балдина.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. По Крыму работает около 4 тысяч переписного персонала, а также стационарные инструкторы в МФЦ, где также можно принять участие в переписи.

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