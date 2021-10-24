Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 25 октября 2021

Электричество отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей останутся без света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Битакская 70-106 (чет), 41-95 (нечет)

ул. Ладыгина 24-28 (чет),

ул. Лебедева 26-42 (чет), 27-41 (нечет)

ул. Солнечная 32-48 (чет), (чет), 35-47 (нечет)

ул. Чапаева 2а-6 (чет), 1-5 (нечет)

пер. Щорса 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Футболистов 10-14/58 (чет)

ул. Крылова 56-72 (чет), 61-73 (нечет)

пер. Холмистый 2-6 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Центральная усадьба, 2, 18, 1-3, 45-49

ул. Качинское шоссе, 26/2, 12-А/2 ,8-а, 16/1, 4-А, 2-28;

ул. Софьи Перовской, 4-10, 1-а, 3-11, 48, 2, 12-14, 18, 46, 62, 68, 1, 13, 17, 45-49

туп. Качинский, 2

с 9.00 до 17.00

пер. Горина, 7-15

ул. Пальметная, 2-36, 11-В, 1-15, 39

ул. Угловая, 6, 3-5

ул. Рабочая, 1-11

ул. Льва Толстого, 2-24, 1-15

ул. Озерная, 2-12

пер. Сельский, 2, 1-3

ул. Тенистая, 2-а, 2, 6

ул. Урожайная, 22-а

пер. Озерный, 4-12

с 8.00 до 16.00

ул. Соловьева 12 (АО «Севастополь-Бакалея»)

с 11.00 до 17.00 (26 октября)

села – Терновка и Родное

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