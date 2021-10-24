Еще 649 человек заболели коронавирусом в Крыму

Заболеваемость коронавирусом в Крыму растет. Фото: Архив КП

Крым продолжает обновлять свои же антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 649 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. 13 человек при этом скончались. Таким образом, всего с начала пандемии в Крыму Covid-19 заболели 91 997 человек.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 10 925 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 301 человек, за весь период пандемии – 77 919.

В связи с распространением коронавируса в Крыму усилены меры безопасности. Для пенсионеров старше 65 лет приостановлен льготный проезд в транспорте, доступ в общественные места с 25 октября будет осуществляться по QR-кодам, заселение в санатории и гостиницы – при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе, а также ПЦР-тесте, сделанном не менее чем за 72 часа до заселения.

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