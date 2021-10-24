На ярмарку в Керчь привезли картошку из Беларуси

Свою продукцию на ярмарке представили больше десятка сельхозпроизводителей Крыма. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В Керчи в это воскресенье проходит ярмарка выходного дня. Свою продукцию здесь представили более 10 сельхозпроизводителей Крыма, а также предприниматели из Беларуси, сообщает пресс-служба администрации Керчи. На ярмарке представлены свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, а также выпечка. По данным властей, цены на ярмарке значительно ниже, чем на рынках и в магазинах.

-Картошка 42 рубля за килограмм, лук – 18 рублей, арбузы по 10 рублей, яблоки - 50 рублей. Свою продукцию представили больше 10 крымских товаропроизводителей из Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Кировского и др. районов. Есть даже представители Беларуси, - цитирует пресс-служба главу администрации Керчи Святослава Брусакова, который посетил ярмарку.

Картошку на ярмарку привезли из Беларуси. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте Фото: другой источник.

Сообщается, что глава Керчи купил на ярмарке несколько кустов малины для посадки и груши.

Ярмарка будет работать до 15 часов.

Глава администрации купил на ярмарке саженцы малины. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Это уже не первая подобная сельхозярмарка в Керчи в этом сезоне. Первую такую ярмарку в городе организовали 3 сентября по поручению главы Совмина Юрия Гоцанюка, который прошелся по Центральному рынку Керчи, и остался крайне недоволен ценами на продукты.

Власти отмечают невысокие цены на ярмарке. Фото: Администрация Керчи/Вконаткте

Еще одну масштабную ярмарку провели в день выборов 19 сентября.

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