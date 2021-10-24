Крымчане предпочитают электронную перепись населения

В Крыму проходит перепись населения. Фото: Росстат

Крым вошел в десятку регионов, жители которых активно участвует в переписи населения в электронном виде. Как рассказала КП руководитель Крымстата Ольга Балдина, в электронной переписи приняли участие уже порядка 12% крымчан.

- Изначально мы назначили конечной датой электронной переписи 8 ноября, посчитав, что к этому времени она себя уже исчерпает, но, учитывая такую активность, Росстат считает возможным продолжить перепись в электронном виде до последнего дня 14 ноября через портал Госуслуг,- рассказала Ольга Балдина.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. По количеству человек, принявших участие в переписи, Крым уже вошел в тройку лидеров, пропустив вперед только Якутию и Тульскую область.

В республике работает около 4 тысяч переписного персонала, а также стационарные инструкторы в МФЦ, где также можно принять участие в переписи. По словам Ольги Балдиной, в случае, если переписчики не застали дома жильцов квартиры, они придут повторно или оставят листовку с адресами стационарных пунктов, куда можно будет обратиться.

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