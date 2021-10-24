На Ай-Петри выпал первый снег

Первый снег выпал на плато Ай-Петри. Фото: Янина Павленко/Telegram

На Ай-Петри в Крыму выпал первый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она опубликовала фотографии заснеженных зданий на плато и саму гору.

- С первым снегом, друзья! Ай-Петри сегодня! - подписала Павленко.

На Ай-Петри заснежены крыши зданий. Фото: Янина Павленко/Telegram

Главное управление МЧС по РК накануне предупредило о том, что в воскресенье, 24 октября, в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Высота Ай-Петринской яйлы в Крыму составляет 1234 метра.

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